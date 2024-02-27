Bornova\'da kumar oynayanlara 340 bin 525 lira ceza

Ebru Gündeş, 12 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! Eski eşten sert tepki

Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi "Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" ifadelerini kullandı.