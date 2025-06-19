Bornova\'da Maki Yangını

İZMİR'in Bornova ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bornova ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.