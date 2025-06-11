Bornova\'da Pınar Caddesi Yenileniyor

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçenin en önemli ulaşım akslarından biri olan Pınar Caddesi'ni baştan sona yenilemek için yoğun bir mesai harcıyor. Genişliği, uzunluğu ve kullanım yoğunluğuyla dikkat çeken caddedeki çalışmalar devam ediyor.

Yenileme süreci, Pınarbaşı'nın Değirmenaltı bölgesinde yer alan düğün salonlarının bulunduğu alandan başlatıldı. Hedef, Kemalpaşa kavşağına kadar uzanan hattı modern bir görünüme ve işlevselliğe kavuşturmak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde inceleyerek hem teknik ekipten bilgi aldı hem de bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini büyük bir ilgi ve teşekkürle karşılayan halkla sohbet eden Eşki, "Pınar Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Asfaltın dışında burada çok özel bir ışıklandırma ve peyzaj çalışması da yapacağız. Olmayan refüjü yapacağız. Yol çizgileri, refüj, ışıklandırma ve ağaçlandırmanın olduğu, Pınarbaşı'na ve Bornova'ya yakışır Pınar Caddesi'ni çok yakında vatandaşların kullanımına açacağız" dedi.

Proje kapsamında yalnızca asfaltlama yapılmakla kalmayacak; caddenin orta kısmında yeni bir refüj oluşturulacak. Ayrıca modern aydınlatma direkleri, yol çizgileri, ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle Pınar Caddesi'nin estetik ve güvenliği artırılacak.