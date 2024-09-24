Bornova\'da Tamirci Damperin Altında Kaldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde tamir sırasında kapanan damperle kamyon arasında kalan tamirci hayatını yaşamını yitirdi.

Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki tünel kazısında çalışan A.K'nın kullandığı 06 FB 9701 plakalı kamyonun damperi, döküm sırasında arızalanarak açık kaldı.

Bölgeye tamir için gelen Cemal Kök, kamyon ile damper arasına girerek çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle damperin kapanması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

Sürücü A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.