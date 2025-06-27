Bornova\'da Tarım Arazisinde Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 17 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki ara yollara girişi yasakladı.
Yangın bölgesine yakın bazı konutlarda yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi.
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