Borsa İstanbul dolandırıcılarına operasyon! Gözaltılar var

Serkan Basar:

dolandırıcılık değildir o sen daha çok ben daha az aldım kavgasıdır :) eğer dolandırıcılık suç olsaydı içerideki Erkan Kork adlı dolandırıcıya yıllarca göz açtırılıp yasal izinler nasıl verildi hadi bir beyin jimnastiği yapalım :)