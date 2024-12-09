Borusan Quartet Yeni Yıl Konseriyle 2024'e Merhaba Diyor

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ENKA Sanat, Borusan Quartet'in "Yeni Yıl Konseri: Minyatürler" konseri ile 2024 yılını kapatıyor.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin festival ve salonlarında sahne alan oda müziği topluluğu Borusan Quartet, 17 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

ENKA Oditoryumu'nda Johann Strauss II'nin "Mavi Tuna Valsi, op.314" eseriyle başlayacak konserde, Johann Strauss I, Fritz Kreisler, Werner Thomas-Mifune, Antonin Dvorak, Edward Elgar, Dmitri Şostakoviç, Felix Mendelssohn, Aleksandr Borodin, Burhan Öçal, Aleksey Igudesman, Oğuzhan Balcı ve Sadi Işılay'ın yapıtlarından seçki sunulacak.

Konserde Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Poyraz Baltacıgil'den oluşan ekibe, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun, konuk sanatçı olarak eşlik edecek.