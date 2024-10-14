Borusan Sanat'ta Konser Heyecanı

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Borusan Sanat'ın "Romantik Dönemden İzler" ve "Müzikal Armağan" başlıklı konserlerinde usta müzisyenler sanatseverlerle bir araya gelecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 17 Ekim'de 20.00'de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Şef Laurence Equilbey yönetimindeki orkestraya, keman sanatçısı Alena Baeva eşlik edecek.

"Romantik Dönemden İzler" başlıklı konserde, Beethoven'ın Atina Harabeleri Uvertürü, Mendelssohn'un keman konçertosu ve Farrenc'in 3. Senfoni'si seslendirilecek.

Borusan Quartet, sezonu "Müzikal Armağan" konseriyle açacak

Borusan Quartet, "Müzikal Armağan" başlıklı, yeni sezonun ilk konserini 23 Ekim'de 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda verecek.

Konserde, iki yakın dost olan usta besteci Robert Schumann'ın Yaylı Dörtlü No. 1, Op. 41/1 eseriyle Felix Mendelssohn'un Yaylı Dörtlü, mi minör, Op. 44, No. 2 eserleri icra edilecek.