Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldürdü

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 14 Eylül'de boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i "elektronik kelepçe" takılı olmasına rağmen Sıhhiye Metro İstasyonu'nda öldüren Gafer Bozdemir'in hakkında 3 günlük süre ile "zorlama hapis" cezasının olduğu ortaya çıktı. Gafer Bozdemir'in Döne Bozdemir'i "zorlama hapsinin" ikinci gününde öldürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Metro İstasyonu'nda 35 yaşındaki Döne Bozdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Gafer Bozdemir tarafından elektronik kelepçe tedbiri olmasına rağmen öldürüldü.

Döne Bozdemir'in öldürülmeden 2 gün önce koruma kararını ihlal eden Gafer Bozdemir hakkında "zorlama hapsi" talep ettiği ve Ankara 12. Aile Mahkemesi'nin de Gafer Bozdemir hakkında 3 gün süre ile "zorlama hapsine" tabi tutulmasına karar verdiği ortaya çıktı. Döne Bozdemir'in, Gafer Bozdemir'den "şiddet gördüğü ve aldattığı gerekçesiyle de hakkında pek çok kez şikayette bulunarak koruma tedbiri aldırdığı" öğrenildi.

"Çocuklara da şiddet uyguladı"

Döne Bozdemir 12 Eylül 2023 tarihinde boşanmak için avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi Hakimliği'ne boşanma davası açmış ve bu kapsamda 6284 Sayılı Kanunun 5. maddesindeki tüm koruma tedbirlerinin ve bilhassa elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasını talep etmişti. Söz konusu dava dilekçesinde Gafer Bozdemir'in Döne Bozdemir'in iki parmağını kırdığı belirtilirken ayrıca çocuklarına da şiddet uyguladığı iddia edilerek "Müşterek çocuk H.K., babasının yaşattığı tehdit, korku ve şiddet nedeniyle intihara kalkışmış; kolluk tarafından müşterek çocuk ile ilgili adli işlem yapılması gerektiğinde müşterek çocuğu da tehdit etmiş ve okulda yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir şey yaptığı yalanını söyletmiştir" denildi.

6 Haziran'da 6 ay süreyle elektronik kelepçe tedbiri kararı

Gafer Bozdemir'in Döne Bozdemir ile "aynı arabadayken tartıştıkları ve bu sırada makas atarak kazaya sebebiyet verdiği, kaza sonucunda da Döne Bozdemir'in kısmi felç geçirdiği ve Gafer Bozdemir'in Döne Bozdemir'i Mamak'ta su yolu diye bilinen dağlık bir alana götürerek burada işkence ettiği" kaydedildi.

Ankara 12. Aile Mahkemesi, ilk olarak Döne Bozdemir hakkında 13 Eylül 2023'te 1 ay süreyle 6284 Sayılı Kanuna göre koruma kararı verdi. İkinci olarak ise şiddet tehlikesinin devam ettiği gerekçesiyle başvurulması üzerine 16 Ekim 2023'te 6 ay süreyle koruma kararı verilmiş ancak elektronik kelepçe tedbirinin uygulanması için Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce "Elektronik Kelepçe Uygulanması" hususunda risk değerlendirme raporunun ibrazından sonra talebin değerlendirilmesine karar verildi. Bunun üzerine 12 Aralık 2023'te Gafer Bozdemir'in 6 ay süreyle elektronik kelepçe ile takip edilmesine karar verildi. Son olarak ise 6 Haziran 2024'te 6 ay süreyle elektronik kelepçe ile takip edilmesi kararı yinelendi.

Öldürülmeden 2 gün önce mahkeme

Boşanma aşamasında çocuklardan H.K'nin talebi ve sosyal inceleme raporu da dikkate alınarak baba Gafer Bozdemir ile çocuk H.K.'nın arasındaki kişisel ilişkinin kaldırılmasına karar verildi. Geçtiğimiz hafta 12 Eylül'de görülen boşanma davasının 3'üncü duruşmasında Gafer Bozdemir hakkında mahkemenin koruma kararına bir kez uymadığı gerekçesiyle 3 gün süre ile "zorlama hapsine" tabi tutulmasına karar verildi. Gafer Bozdemir, hakkında 3 günlük "zorlama hapsinin" duruşma sonrası uygulanmadığı ve karardan 2 gün sonra da Döne Bozdemir'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Mağdur ailenin avukatı Aybüke Uyma, 12 Eylül'deki duruşma sonrası Gafer Bozdemir hakkındaki zorlama hapsinin infazının yapılmasını gerektiğine dikkati çekerek, "Elektronik kelepçe olmasına rağmen Döne Bozdemir'e katil nasıl yaklaştı? Burada bir ihmal olup olmadığını araştıracağız, sürecin takipçisiyiz" dedi.