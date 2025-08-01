Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

01.08.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u öldüren Ali Eren Somun, balkondan daireye girdi.

1) BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, DAİREYE BALKONDAN TIRMANIP GİRMİŞ

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun'un (30), birinci kattaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medyada, 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz' paylaşımı yaptığı görüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun ile evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular, dışarıdaki bekçilere haber verdi. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli motosikletle kaçtı. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Ali Eren Somun'un, eşi Sinem Somun'un yaşadığı birinci katındaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

'İNTİKAM ACELEYE GELMEZ'

Öte yandan Ali Eren Somun'un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker'in görselinin de yer aldığı paylaşımında, 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın' ifadelerini kullandığı görüldü.

Sinem Somun'un ise sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" diye paylaşım yaptığı görüldü.

'2-3 EL SİLAH SESİ DUYDUM'

Öte yandan silah seslerini duyanlardan Hasan Yılmaz, "Aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da 'Benden boşanamazsın' demiş. Silahla vurmuş. Fırında çalışıyordum, sesi duydum. 2-3 el silah sesi duydum ama içerideydim görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş" dedi.

Polis ekipleri, şüpheli Ali Eren Somun'u yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Beşikdüzü, Politika, Ali Eren, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Yargı, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
17:15
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
17:01
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
16:52
ABD donanması’na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
ABD donanması'na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:48
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 13:44:22. #7.12#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.