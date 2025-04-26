Boşanma Sürecinde Kişisel Eşyaların Teslimi

ANKARA'da yaşayan A.C. (52), boşanma aşamasındaki eşi Y.U.C.'den (40) kıyafetleri, iç çamaşırları, fotoğraf albümleri, pasaport ve havlu gibi kişisel eşyalarını mahkeme kararıyla, polis eşliğinde teslim aldı.

Emekli mühendis A.C., 8 yıllık eşi tercüman Y.U.C. ile kavga ettikten sonra kişisel eşyalarını almadan evden ayrıldı. A.C., Ankara 8'inci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası devam eden Y.U.C., eşinin kişisel eşyalarını vermedi. A.C. de avukatı aracılığıyla kişisel eşyalarının iadesi talebiyle aynı mahkemeye başvuru yaptı. A.C. dilekçesinde, kişisel eşyalarını almasına izin vermeden eşinin kendisini evden kovduğunu, eşyalarını teslim etmediğini ve eve girmesine de izin vermediğini iddia etti. A.C., eşyalarının iade edilmemesi nedeniyle gerek iş gerekse sosyal hayatında mağduriyet yaşadığını da belirtti. Mahkeme başvuruyu haklı bularak A.C.'ye, kıyafetleri, iç çamaşırları, laptop, tablet, fotoğraflar, albümleri, kişisel bakım ürünleri, gözlük, kol saatleri, pasaport, bornoz ve havlular, kitapları, ajandaları, seccade gibi kişisel eşyalarının iade edilmesine karar verdi. A.C., mahkemenin kararında 19 madde halinde tek tek belirttiği eşyalarını polis eşliğinde teslim aldı.

'DETAYLI BİR TEDBİR KARARI OLDU'

A.C.'nin avukatı Senem Yılmazel, bu tarz tedbirlerin 6284 Sayılı Kanun, Türk Medeni Kanunu ve yönetmeliklerle düzenlenmekte olduğunu belirterek, "Maalesef müvekkilimle eşi büyük bir kavga etmişler ve müvekkilimi, eşi evden kovmuş. Üzerine giyecek kıyafeti bile yoktu bana başvurduğunda. Biz boşanma davası açtık ve sonrada bir tedbir kararı talep ettik ve kişisel eşyalarının teslimini istedik. Bunu da polis vasıtasıyla gerçekleştirdi. Detayla bir tedbir kararı oldu. İçinde saç kurutma makinesinden seccadesine, pasaportundan kimliklerine kadar her şeyinin tespiti polis vasıtasıyla sağlandı" dedi.

Yılmazel, çekişmeli boşanmaların uzun yıllar sürdüğünü ve bu durumlarda böyle kararların alınabildiğini belirterek, "Maalesef müvekkilim ceketiyle evden çıkmış. Çamaşırı, çorabı her şeyi evde kalmış ve bunları anlaşma yoluyla almak mümkün olmadı. Önce karşı tarafın avukatını aradık, bunların teslimini istedik, 'Gerekirse biz aracı olalım, bize teslim edin' dedik. Ama maalesef karşı taraf, bu teklifimizi kabul etmedi. Biz de mahkemeye başvuru yapmak zorunda kaldık ve tedbir talep ettik" diye konuştu.

Yılmazel, çiftin boşanma davasının 1,5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Mikail KAHRAMAN/ANKARA,