Boşanma Sürecinde Ölüm Tehditi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Sürecinde Ölüm Tehditi

19.06.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiyar Alpaslan, cezaevinden eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit etti. Adalet bekleniyor.

(ANKARA) - İzmir'de boşanma sürecinde olduğu eşini müşterek çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan kişinin, cezaevinden annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde "Ben cezaevindeyim, yapamıyorum, sen benim yerime Fatma'yı öldür" dediği belirlendi. Cezaevi Müdürlüğünün ihbarı üzerine Şiyar Alpaslan hakkında adli soruşturma açıldı.

Alpaslan hakkında, hem eşi Fatma Alpaslan'ı doğrudan hem de 4 yaşındaki müşterek çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesinde "basit tehdit" suçundan dava açıldı. Ancak yargılamada cumhuriyet savcısı, "küçük çocuğun boğazına bıçak dayayarak bulunduğu tehdit" nedeniyle Şiyar Alpaslan'ın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu olduğunu belirtti. Mahkeme de dosyayı, bu suça bakma görevli ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Çocuklarıyla 7 aydır hayatta kalma mücadelesi veren Fatma Alpaslan ise "Bir an önce adalet yerini bulsun" diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

"4 yaşındaki özel oğlumun boğazına bıçak dayayarak beni tehdit etti"

Boşanma aşamasında olduğu sanık Şiyar Alpaslan tarafından ölümle tehdit edilen Fatma Alpaslan ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlattı.

Şiyar Alpaslan tarafından şiddet görmesi nedeniyle geçen ağustosta evden ayrıldığını belirten Fatma Alpaslan, bu sırada Şiyar Alpaslan ve ailesinin kendisine "saldırısı" nedeniyle çocuklarını yanına alamadığını bildirdi. Başka bir ile yerleştiğini ancak Şiyar Alpaslan'ın yaşadığı ve çalıştığı yeri bularak kendisini tehdit ettiğini ifade eden Fatma Alpaslan, şunları söyledi:

"Ağustos ayında ettiğim şikayetten dolayı adli kontrol şartıyla dışardaydı, haftanın belirli günleri imza atıyordu ve buna rağmen tehditlerine, takibine devam ediyordu. Şikayetlerde bulundum ama dikkate alınmadı. Ağustostan 18 Kasım'a kadar bu şekilde takibine, tehditlerine devam etmişti. 18 Kasım'da beni ısrarla arayıp mesaj attı. 'Telefonu acil açmalısın, acil aç' gibi. Ben açtığım anda çocuğu kameranın önüne çekip boğazına bıçak dayayıp saçlarından çekmeye başlamıştı. Ben o anda bankadaydım, bankadan çıkıp direkt emniyete doğru gittim. O esnada ekran kaydı aldım. Çünkü ben bu şahsı daha önce sosyal hizmetlere şikayet ettim. 'Bu şahıs çocuklarıma şiddet uyguluyor, çocuklarımı ondan alın' dedim. Yapılan inceleme sonucunda çocukların şiddet görmediğine dair rapor hazırlanmış. Çocuklarım alınmadı.

"Her duruşma günü sanık Şiyar Alpaslan benim bir bedel ödeyeceğimi dile getiriyor"

Ekran kaydı aldıktan hemen sonra emniyete gittim, şikayette bulundum, aynı gün gözaltına alındı ve ertesi gün tutuklandı. Çocuklarım 9 gün devlet kurumunda kaldı. İnceleme sonucunda çocuklarım bana teslim edildi ve 7 aydır çocuklarımla birlikte hayata tutunmaya çalışıyoruz. Mücadeleye ediyorum. Davamız basit tehdit suçlamasıyla açılmıştı. Davanın ilk gününden beri avukatım itirazlarda bulundu. 'Bu davanın ağır cezada görülmesi gerekiyor' demişti. Her duruşma günü sanık Şiyar Alpaslan benim bir bedel ödeyeceğimi dile getiriyor. Resmen 'Ben cezaevinden çıkarsam bu kadını öldüreceğim' diyor. Haksız tahrik indirimi alabilmek için ayrıldıktan sonra kendisini aldattığımı iddia ediyor. O süreçte nerede kaldığım, hangi işyerinde çalıştığım belli.

Cezaevi yönetimi suç duyurusunda bulundu

Son duruşmadan önce annesini cezaevinden arayıp 'Ben cezaevindeyim bir şey yapamıyorum, siz yapın, siz öldürün' diyor. Annesi de bunu onaylıyor ve kabul ediyor. Bu konuşma cezaevi yönetiminin dikkatini çekiyor. Konuşmalar ortaya çıkıyor ve cezaevi yönetimi suç duyurusunda bulunuyor, bununla ilgili soruşturma açılıyor. Anneye elektronik kelepçe takılıyor. Bana takip cihazı verildi, izleme merkezi tarafından takip ediliyorum. Nereye gidersem bu cihazla gitmek zorundayım.

Anne Ş.K, şüpheli sıfatıyla emniyete verdiği ifadesinde "Oğlumun benden talepleri oldu, bende bunları geçiştirmek amaçlı ve gönlü olsun diye duymak istediği şeyleri söyledim" dedi.

"Tekrardan tahliye edilir mi korkusuyla yaşıyorum"

7 aydır diken üstündeyim çünkü ilk duruşmada tahliye kararı verildikten sonra tekrar tahliye edilir mi korkusu yaşıyorum. Ben bir an önce ceza verilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu şahısla ilgili devam eden yaralama, tehdit, hakaret, bilgilerimi izinsiz paylaşmasından süren 3-4 dosyamız var. Ben ayrıldıktan sonra kendisi zaten benim numaramı, fotoğraflarımı, sosyal medyada uygunsuz bir şekilde paylaşmaya başlamıştı. Bununla ilgili de şikayetim mevcut. Oğluma yaşattıklarının hiçbir dönüşü yok. Oğlumda bıraktığı hasarın hiçbir dönüşü olmayacak. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. En ağır şekilde yargılanmasını, ceza almasını istiyorum. Alacağı hiçbir ceza benim içimi soğutmayacak, alacağı hiçbir ceza bize yaşattıklarının telafisi olmayacak ama bir daha hiç kimsenin bir kadına, bir çocuğa dokunamaması için en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum."

Duruşmada sanıktan "Fatma'nın bu yaptıkları yanına mı kar kalacaktı" savunması

Fatma Alpaslan'ın avukatı Nevraz Zeliha Sığın da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Şiyar Alpaslan'ın, oğlunun boğazına bıçak dayadığı anları Fatma Alpaslan'a izlettiğini, müvekkilinin şikayeti üzerine "basit tehdit" suçundan İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını anlattı.

Sığın, şunları kaydetti:

"Biz en başından beri olayın basit bir tehdit olmadığını, sanığın bu eylemini kasten yaptığını ve öldürme amacıyla yaptığını her aşamada dile getirmiştik. Mahkeme ilk celsede sanığı tahliye etmişti. Hemen o gün bizim itirazlarımız üzerine sanık cezaevinden çıkartılmadan tekrar tutuklanmıştı. Sonrasındaki celsede savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi ve iddianame doğrultusunda basit tehdit suçundan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Aynı duruşmada sanığa söz verildi ve şunu söyledi: 'Fatma'nın bu yaptıkları yanına mı kar kalacaktı?', 'Yaptıklarının bir bedeli olmalıydı' gibi söylem takındı. Bizde sanığın Fatma'ya zarar vereceğini, çocuklara zarar vereceğini dile getirdik. Bu sebeple hem tutukluluk halinin devamını talep ettik hem de dosyanın ivedilikle ağır cezaya gönderilmesini talep ettik.

"Ben cezaevindeyim yapamıyorum, sen benim yerime Fatma'yı öldür" talimatı

Türk hukuk tarihinde çok fazla görünmeyen bir şey yaşandı ve Cumhuriyet savcısı mütalaasını duruşmada değiştirdi. Dosyanın tehdit suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılamasına devam edilmesi gerektiğini çünkü sanığın artık tavrının bu doğrultuda olduğunu Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sundu ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine sanık avukatı süre aldı. Yaklaşık 1 ay sonraya duruşma günü verildi. 22 Mayıs duruşma gününde bu karar okundu yine aynı şekilde biz beyanımızı tekrar ettik. Mahkeme, dosyanın kasten öldürmeye teşebbüs olduğundan bahisle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Bu bizim açımızdan bir kazanımdır. Sanığın yaptığının basit bir eylem olmadığını en azından tüm kamuoyu görmüş oldu. Bu sanıkların yaptıklarının bir bedelinin olduğunu artık anlamaları gerekiyor. 'Ben çocuğumu tehdit ederim, kadını tehdit ederim, ben en kötü 1-2 ay cezaevinde yatar çıkarım' gibi algılanmaması gerekiyor. Bu sanık eğer cezaevinden çıkartılırsa zaten bu kadını öldürür ya da öldürmeye teşebbüs eder. Bunu şu açıdan biliyoruz, kendisi cezaevindeyken kendi annesini arıyor ve diyor ki, 'Ben cezaevindeyim yapamıyorum, sen benim yerime Fatma'yı öldür' gibi bir infaz talimatı veriyor. Bunun üzerine cezaevi savcılığı hem anne hakkında hem sanık hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Şu anda o soruşturma da devam ediyor.

"Bu sanık kendisi cezaevinde olmasa zaten bu işlemini tamamlayacak"

Bu sanık kendisi cezaevinde olmasa zaten bu işlemini tamamlayacak. O yüzden bu sanıkları tahliye eden zihniyeti de anlayabilmemiz mümkün değil. Mahkeme geç de olsa bu hatasından döndü ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde kasten öldürmeye teşebbüsle gönderilmesine karar verdi. Bundan sonraki aşamada da beklentimiz kasten öldürme teşebbüs suçundan ceza almasıdır. Henüz duruşması belli değil, hangi mahkemede olacağı belli değil. Elimizde sadece gerekçeli karar var. Bundan sonraki aşamada da ağır cezada dosyayı aynı taleplerimizle takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cezaevi, Güncel, Hukuk, Şiyar, İzmir, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Sürecinde Ölüm Tehditi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:50:02. #7.13#
SON DAKİKA: Boşanma Sürecinde Ölüm Tehditi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.