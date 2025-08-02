Boşanma Sürecindeki Cinayet

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan Ali Eren Somun, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'KARARINDAN VAZGEÇİREMEDİM'

Şüphelinin ilk ifadesinde, "Sinem'i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Evlendiğimizde düğün altınlarından birini, akrabasının borcunu ödemek için kendisine verdim. Aramızda ilk tartışma bu konu hakkında oldu. Zamanla sorunlar büyüdü, aramız açıldı. Boşanmak istedi. Ailelerimiz devreye girdi, ayrılmamız istenmedi. Sinem'in gemi kaptanlığı kursunda ve stajında hem yanında oldum, destek verdim. Tartışmalarımız sürdü, anlaşmalı boşanmayı kabul etmedi. Bu boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Onunla yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Yaptığımın farkına sonradan vardım. Böyle olmasını asla istemezdim. Bekçiyi ateş ettiğimde fark etmedim. Bekçiyi yaralama kastım yoktu. Cep telefonum yanımda yoktu. Sinem'in öldüğünü bile yakalandığım anda polislerden öğrendim" dediği öğrenildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,