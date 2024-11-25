Bosna Hersek'te Devlet Günü Kutlaması - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Devlet Günü Kutlaması

Bosna Hersek\'te Devlet Günü Kutlaması

Bosna Hersek'in Devlet Günü, Saraybosna'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı, birlik mesajları verildi.

25.11.2024 22:46
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Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü" dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında, başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi binasında resepsiyon düzenlendi.

Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic'in ev sahipliğindeki resepsiyona, siyasiler, yabancı misyonların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Bosna Hersek Milli Marşı'nın çalınması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in bölünmez bir bütün olduğunu ve ZAVNOBİH'in devletin temellerini attığını ifade etti.

ZAVNOBİH'ten rahatsız olanların bulunduğunu belirten Becirovic, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek antifaşistleri ZAVNOBiH toplantılarında, büyük Sırbistan ve büyük Hırvatistan projelerine karşı, birleşik ve bölünmez bir Bosna Hersek için karar aldılar. Bizim Bosna Hersek mesajımız evrenseldir. Köprüler inşa edelim, atalarımız nasıl köprüler inşa ettiyse biz de öyle yapmalıyız. Gazze şeridi, Ukrayna ve diğer kriz bölgelerindeki yaşanan acıları anlıyoruz, biz de 1990'larda büyük acılar çektik. Bizim için tüm insan yaşamları eşit derecede değerlidir."

Komsic ise 25 Kasım'ın ve 1 Mart Bağımsızlık Günü'nün Bosna Hersek için temel yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Zaman zaman Bosna Hersek'in devlet olmasıyla ilgili tartışmalar olduğunu dile getiren Komsic, "Birçok imparatorluk ve devlet yok oldu ancak Bosna Hersek ayakta kaldı ve bugün burada. Bizi zorlayacaklar, baskı altına alacaklar, tehdit edecekler ama biz devlet olmaktan ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Günü, 81 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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