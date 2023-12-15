Bosna Hersek\'te savaş suçluları gözaltına alındı

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, ülkedeki 1992-1995'teki savaşta 800 Boşnak sivilin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu düşünülen 7 kişiyi gözaltına aldı.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yapılan operasyon kapsamında Zvornik'te gözaltına alınan 7 kişinin, ülkedeki savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) askeri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Srebrenitsa'nın 1995'te düşmesi sonrası, Zvornik yakınlarındaki Orahovac bölgesinde, 800 Boşnak sivilin öldürülmesiyle bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı almıştı. Bu kararın ardından 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edilmişti.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlatmıştı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.