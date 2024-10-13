Bosphorun 10K Koşusu Beşiktaş'ta Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bosphorun 10K Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Koşuda sporcular, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı- Bebek– Ortaköy parkurunda birincilik için mücadele etti.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bosphorun 10K Koşusu, sporseverleri buluşturdu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu, kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Bosphorun 10K ve Spor Festivali'nde birbirinden renkli spor etkinlikleri de düzenlendi. Koşunun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, etkinlik boyunca Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı renkli görüntülere sahne oldu. Dilay Yıldızhan, Genel Klasman Kadınlar Kategorisi'nde koşuyu birinci olarak tamamlarken, Damla Çelik ikinci, Özge Çolak da üçüncü oldu. Genel Klasman Erkekler Kategorisi'nde ise milli sporcu Abdullah Tuğluk birinci olurken, Halil Yaşın ikinci, Doga Nalbantoglu ise üçüncü oldu.

Dilay Yıldızhan, "Birinci olduğum için çok mutluyum zaten antrenörümle çok çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık diyelim. Çok mutluyum birinci olduğum için" dedi. Abdullah Tuğluk ise "Milli sporcuyum. 3000 metre engelli branşında koşuyorum. Mutluyum, organizasyon güzel, hava güzel, parkur güzel. Bize sadece koşmak kaldı. Ben de koştum, birinci oldum. Birincilikle taçlandırdığım için mutlu oldum" diye konuştu.

Bosphorun 10K Koşusu, hem sporseverlerden hem de katılımcılardan büyük ilgi gördü.