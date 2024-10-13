Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

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İstanbul'un Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştirilen Bosphorun10K koşusu, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışta kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular arasında büyük bir rekabet yaşandı. Bosphorun, İstanbul Maratonu'na katılım için önemli bir hazırlık etkinliği oldu.

13.10.2024 13:34  Güncelleme: 14:07
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Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul'un en keyifli koşu rotalarından biri olan Bosphorun10K, Beşiktaş Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan start alarak sporseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde her yıl ekim ayının ikinci haftasında düzenlenerek gelenekselleşen etkinlik, Kuruçeşme-Bebek- Çırağan Sarayı rotasında gerçekletirildi. Yoğun katılım gözlenen etkinlikte, 10 kilometrelik parkurda sporcular kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar ve erkeklerde 10 farklı yaş kategorisinde ödüllerin verildiği yarışta, genel klasmanda dereceye giren isimler büyük alkış topladı. Kadınlar genel klasmanda Dilay Yıldızhan birinci, Damla Çelik ikinci ve Özge Çolak üçüncü oldu. Erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinciliği, Halil Yaşın ikinciliği ve Doğa Nalbantoğlu üçüncülüğü elde etti.

Bosphorun, İstanbul Maratonu için son hazırlık koşusu olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar, etkinlik sonunda aldıkları sertifikalarla İstanbul Maratonu'na kayıt yaptırma hakkı kazandı ve böylece Bosphorun, maraton koşucuları için önemli bir yol yarışı olarak ön plana çıktı.

Her yıl ekim ayının ikinci haftasında düzenlenen etkinlik bir geleneğe dönüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bosphorun10K Koşusu İstanbul'da Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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