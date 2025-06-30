Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda Arıza

Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.
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