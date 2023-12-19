 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Botsvana'da açlıktan ölen filler - Son Dakika
Üye Girişi

Botsvana'da açlıktan ölen filler

Botsvana'nın kuzeybatısındaki Khwai bölgesinde son üç ay içinde açlıktan ölen fil sayısının tespit edilemediği belirtildi. İncelemelerde, ölen fillerin vücut kondisyonunun düşük olduğu ve ayaklarında şişlik ve yaralar olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki sıcak hava dalgaları ve geç gelen yağışlar nedeniyle yiyecek ve su sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Botsvana\'da açlıktan ölen filler
19.12.2023 - 15:43,
Abone Ol

GABORONE, 19 Aralık (Xinhua) -- Botsvana'da ülkenin yoğun fauna bölgesi olan kuzeybatı kesiminde son üç ay içinde henüz tam olarak tespit edilemeyen sayıda filin açlıktan öldüğü iddia edildi.

Botsvana Yaban Hayatı ve Milli Parklar Departmanı'nda bölgesel yaban hayatı koordinatörü olarak görev yapan Dimakatso Ntshebe, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Botsvana'nın kuzeybatısındaki Khwai bölgesinde çok sayıda filin ölmesine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Ntshebe, bölgede ölü bulunan birkaç filin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, bu büyük memelilerin ölmeden önce ayaklarının şiştiği ve gözle görülür yaraları bulunduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Ölen fillerin vücut kondisyonu ortalamanın altında olup yetersiz beslenmeye işaret ediyor" diyen Ntshebe, amansız iklim değişikliği nedeniyle devam etmekte olan sıcak hava dalgalarının bölgede yiyecek sıkıntısı yarattığını sözlerine ekledi.

Fil ölümlerinin kuraklık ve doğal nedenlerle ilişkilendirilebileceğini belirten Ntshebe, fillerin yiyecek ve su aramak için uzun mesafeler kat ettiklerini ve bu nedenle ayaklarının şiştiğini kaydetti.

Ntshebe, fillerin ölümünün gerçek nedenini belirlemek üzere incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Botsvana Meteoroloji Servisi'nde kıdemli meteorolog olan Samuel Ramatonto, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu Güney Afrika ülkesinin aşırı sıcak hava şartlarına maruz kaldığını söyledi.

Ramatonto, "Yağmurlar bu yıl çok geç geldi, bu nedenle ülkenin çoğu yerinde hayvanlar için yiyecek ve su yetersiz" dedi. Yağmurların ancak Aralık ayı ortalarında yağmaya başladığını belirten Ramatonto, yağış seviyelerinin halen çok düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Botswana, Aralık, Hayvanlar, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Botsvana'da açlıktan ölen filler - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Botsvana'da açlıktan ölen filler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement