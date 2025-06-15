Boyabat'ta Bisikletle Camiye Projesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin 8 yıldır yürüttüğü "Bisiklete Biniyorum Camiye Gidiyorum Projesi" bu yıl da uygulandı.

Okulun öğretmen ve öğrencileri ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde bu yıl Bağlıca köyünü ziyaret ederek, burada öğle ve ikindi namazlarını kılıp, ardından köydeki hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, köyü ve köy hayatını öğrenme fırsatı buldular.

Öğrenciler, köy halkının ve Cami görevlisi hocanın ikramlarıyla yemeklerini yiyip, çeşitli oyun ve etkinliklerle güzel vakit geçirip, ikindi namazı sonrasında yine emniyet ve jandarma ekipleri eşliğinde ilçeye dönerek etkinliği tamamladılar.

Okul Müdürü Halil Gündoğdu, projenin amacının öğrencilerin okulu sevme ve benimsemelerini, beden ve ruh dengesi içinde hem maddi hem manevi anlamda gelişmelerini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizi sağlık konusunda bilinçlenme ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırma, zararlı alışkanlık ve davranışlardan uzak durmalarını, İmam Hatip Ortaokulu olarak dini bilgileri ve başta insanı kötülüklerden alıkoyan namaz bilincini gezerek ve eğlenerek kazanmalarını, yaşadıkları yakın çevreyi tanıma, doğayı sevme ve koruma duygularıyla büyüklerine saygı ve yaşlılara hürmet gibi erdemleri pekiştirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Gündoğdu projelerini destekleyen Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer kurum yetkililerine teşekkür, etti.

Proje, 2023 yılında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları arasında yapılan Başarılı Örnekler Yarışmasında Türkiye birincisi seçilmişti.