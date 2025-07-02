Boyabat'ta Bisikletli Çocuklar Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki 2 çocuk yaralandı.
Ş.B. idaresindeki 19 ADG 340 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde Y.D. ve S.A.D'nin bulunduğu bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisikletteki çocuklar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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