Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 3 ekip ve 8 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 8 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik kuralları ihlallerinden ötürü toplam 60 bin 271 lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerce ayrıca eksikleri bulunan bazı motosikletler de trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Motosiklet Uygulaması - Son Dakika
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