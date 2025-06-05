Boyabat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Emre Akcan idaresindeki 05 ABC 215 plakalı otomobil, Bektaş köyünde karşı yönden gelen Rahmi Topal'ın kullandığı 57 DC 489 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Topal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.