Bozay, Fransa Heyetiyle Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyelerinden oluşan heyetle görüştü. Görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.