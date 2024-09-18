Bozay, Kişinev'de Moldova Konferansı'na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Moldova'nın başkenti Kişinev'de "Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı"na katıldı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kişinev'de Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na katıldı. Stratejik ortağımız Moldova'ya desteğimiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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