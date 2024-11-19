Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile başkentte bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bozay, Ukraynalı mevkidaşı Mişçenko ile Bakanlık'ta görüştü.
Görüşmede, ikili gündemde öne çıkan konularla birlikte Ukrayna'daki savaş ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Bozay ve Mişçenko'dan Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?