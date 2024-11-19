Bozay ve Mişçenko'dan Görüşme

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile başkentte bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bozay, Ukraynalı mevkidaşı Mişçenko ile Bakanlık'ta görüştü.

Görüşmede, ikili gündemde öne çıkan konularla birlikte Ukrayna'daki savaş ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.