Bozayı Yola Çıktı

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde yola inen bozayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ulus ilçesi Kumluca beldesi girişinde yola çıkan bozayı, otomobildeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan uzaklaşması için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.
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