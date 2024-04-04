Bozcaada'da eski karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanan sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren tanık O.T, olaya ailesiyle tatil için gittiği Bozcaada'da şahit olduğunu, markete girdiği sırada Gedik'in kendisinin yanından geçtiğini, ardından sanığın aynı yöne koştuğunu anlattı.

Karabıyık'ın, cebinden çıkardığı bıçakla Gedik'i vücudunun üst bölgesinden iki kez yaraladığını belirten O.T, "Sanığı kollarını arkadan tutarak engelledim." dedi.

Sanık avukatı Mehmet Altın da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyetine olayda kullanılan bıçağın görseli ile Gedik'in yaralarını gösteren raporu sunan Altın, Adli Tıp İhtisas Kurulunda hayati tehlikenin bulunup bulunmadığı konusunun değerlendirilmesini ya da Çanakkale'deki Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor alınmasını talep etti.

Sanık Halil Karabıyık ise tutuksuz yargılanmak istediğini ifade ederek, "Müşteki, çocuğumun annesidir. Kesinlikle öldürmek istemedim çünkü çocuğum ona muhtaçtır. Böyle bir şeyi asla çocuğum için istemem. Ben bıçağı sadece ucunu kullandım." diye konuştu.

Karabıyık'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bozcaada ilçesinde, 2 Eylül 2023'te Elif Gedik'in (35) çalıştığı markete gelen Halil Karabıyık (36), eski eşini bıçakla yaralamıştı. Gedik, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Karabıyık ise tutuklanmıştı.