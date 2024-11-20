Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri İptal

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Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda ise, Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.