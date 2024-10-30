Bozkurt\'ta Selzedelere Konut Kurası Çekildi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.

Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan kuruya, AFAD tarafından hazırlanan hak sahipliği listesinde yer alanlar katıldı.

Noter huzurunda çekilen kurada, 33 dairenin hak sahipleri belirlendi.

Kuranın ardından vatandaşlar İlişi köyünde yapımı tamamlanan konutlarına kavuştu.