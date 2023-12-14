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Boztepe Tüneli'nde Üst Geçit İhtiyacı

Trabzon'da Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda üst geçit olmaması, yayalar için tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadıklarını belirterek acilen üst geçit yapılmasını istiyor.

Boztepe Tüneli\'nde Üst Geçit İhtiyacı
14.12.2023 - 23:27,  Güncelleme: 23:28
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Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolu araç trafiğine açılırken üst geçit olmayışı yayalar için tehlike oluşturuyor

TRABZON - Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun tamamlanan bölümleri kısım kısım trafiğe açılırken, proje kapsamında yer alan Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştiren Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı.

Tünelin araç trafiğine açılmasının ardından vatandaşlar yolun karşısına geçişlerde hızlı seyreden araçlara rağmen üst geçidin olmaması nedeniyle tehlike yaşıyor.

Özellikle Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda bulunan 1001 Evleri sakinleri, yolun tehlike saçtığını belirterek acilen üst geçit yapılmasını isterken bölgede üst geçit için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, özellikle bölgede yaşayan çocuklarının sabah ve öğle saatlerinde okula gitmek için kullandıkları güzergahta herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirterek bölgede, yayalar için geçit veya ışıklama gibi temel güvenlik önlemlerinin alınmamış olmasının büyük bir risk oluşturduğunu kaydettiler.

Zaman zaman yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Nihat Yıldız, "Bazen karşıdan karşıya geçiyorum tehlikeli oluyor bir an önce üst geçit yapılsa iyi olur. Şu an trafik çok yoğun değil ancak ileri zamanlarda yoğun olacağından üst geçit yapılmalı" dedi.

Yolun karşısına geçmekte sorun yaşadığını belirten çevre sakinlerinden Hüsnü Usta, "Buradan sürekli geçerim şu anda burası tam olarak bitmedi aksaklıklar var. Karşıdan karşıya geçerken sorun yaşıyoruz şu anda trafik çok sıkışık değil yine de çok dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla buraya ya üst geçit ya da alt geçit yapılmalı" diye konuştu.

Necmettin Özbek ise "Şu anda buradan geçiş imkanı yok ancak ilerleyen zamanlarda üst geçit ya da alt geçit yapılırsa daha rahat geçiş imkanı olur. Burası şu anda bayağı tehlikeli hemen yakınında okul da yapıldı okul açıldığı zaman çok daha tehlikeli olur" dedi.

Kaynak: İHA
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