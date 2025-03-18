Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu: "Şehit Düşen ve Gazi Olan Büyük Zaferin Tüm Kahramanlarını Sevgi, Saygı ve Minnetle Anıyorum" - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu: "Şehit Düşen ve Gazi Olan Büyük Zaferin Tüm Kahramanlarını Sevgi, Saygı ve Minnetle Anıyorum"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için şehit düşen ve gazi olan büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

18.03.2025 09:33  Güncelleme: 09:55
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için şehit düşen ve gazi olan büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bakkalcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Türk tarihi olmak üzere, dünya tarihinin seyrini değiştiren, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı, bağımsızlığın sarsılmaz bir inanç, kararlılık ve azimle kazanıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. 'Çanakkale Geçilmez' sözüyle dünyanın hafızasına kazınan Çanakkale Savaşları, büyük bir kahramanlık destanı olmanın yanı sıra, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun milletimizin göze alamayacağı fedakarlık, kazanamayacağı başarı olmadığının da tarihsel bir kanıtıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Komutanı olduğu Çanakkale Muharebesi'nde, vatan ve hürriyet aşkıyla şehit düşen ve gazi olan mehmetçiklerimiz, mücadeleleriyle tarihin seyrini değiştirdikleri gibi, siperde gösterdikleri insanlık ile de işgalcileri bile kendilerine hayran bırakmıştır. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak gönlümüzde yaşattığımız aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yerini almıştır.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için şehit düşen ve gazi olan büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu: 'Şehit Düşen ve Gazi Olan Büyük Zaferin Tüm Kahramanlarını Sevgi, Saygı ve Minnetle Anıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu: "Şehit Düşen ve Gazi Olan Büyük Zaferin Tüm Kahramanlarını Sevgi, Saygı ve Minnetle Anıyorum" - Son Dakika
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