Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda ilk 16\'ya kaldı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı, İsmail Demirci U11- U13 Yaş Serbest Stil Güreş Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 248 kulüp ve 918 sporcunun katıldığı güreş şampiyonasına 7 sporcuyla katılan Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı, ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi.

Güreş Antrenörü İbrahim Karaboğa, "Bir yıl boyunca emek vererek yoğun bir çalışma gerçekleştiren sporcularımız yaptıkları maçlarla bizlere ileriki yıllarda çok başarılı olacaklarını gösterdiler. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Bozüyük Belediye Başkanı'mız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.