Bozüyük Belediyesi Kış Desteği Projesi İlk Aşama Kart Dağıtımını Gerçekleştirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi'nin ilk aşama kart dağıtımı yapıldı.

Can Suyu Sosyal Yardım Desteğinden faydalanan 1010 aile ile kış döneminde ilk aşamada toplam 1202 ailenin yararlanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek.

Projeden faydalanmak isteyen ve başvuruları değerlendirilen yeni hak sahiplerine kartları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde teslim edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından sadece Can Suyu'ndan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2023 yılının aralık ayından başlayarak 2024 yılının nisan ayı dahil olmak üzere toplam 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 750 lira sosyal destek yardımı yapılacak.