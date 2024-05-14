Bozüyük Parkur Yarışları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Parkur Yarışları Başladı

Bozüyük Parkur Yarışları Başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Bozüyük Parkur Yarışları, BİL-EN programı kapsamında 11 ortaokuldan 200 öğrencinin katılımıyla başladı. Yarışmalar, çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor. Yarışmaların ilk gününde öğrenciler keyifli vakit geçirdi ve başarılı performans sergiledi.

14.05.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Bozüyük Parkur Yarışları başladı.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Kasımpaşa Spor Salonu'ndaki etkinlikte 11 ortaokuldan 200 öğrenci, 6 etaptan oluşan parkurda gün boyu mücadele ediyor.

Yarışmalarda kazananlara kupa ve madalya verilen, 17 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek yarışlarla çocukların spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Necatibey Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Muharrem Arslantaş, AA muhabirine, öğrencilerin yarışmalarda keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Yarışmaların araç lastiği etabıyla başladığını belirten Arslantaş, şu bilgileri verdi:

"Parkur, slalom çubukları, zekaya yönelik puzzle, basketbol ve halka atışı ile küp devirme olarak devam ediyor. 11 okuldan 200 öğrenci yarışmaya katıldı. Her okulun takımı ayrı ve 4 kız, 4 erkek öğrenci olarak katılıyorlar. Yarışmayı 4 gün olarak planladık. Gün sonlarında 5, 6, 7, ve 8'inci sınıfların finallerini yapıyoruz. Kazananları kupa ve madalyayla ödüllendiriyoruz. Her gün aynı parkur kullanılıyor fakat geçen seneki parkurdan daha farklı."

Özel bir ortaokulda 6'ncı sınıfa giden Batuhan Aksoy ise ilk yarışmada başarılı olduklarını, şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlikte yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı da bulduklarını vurgulayan Aksoy, "Lastiklerden, slalom çubuklarından geçiyoruz. Sayıları diziyoruz, halka atmaya çalışıyoruz. Yarışlar keyifli geçiyor. İnşallah devamını getireceğiz." dedi.

Arif Nihat Asya Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ecrin Üyük de şampiyon olarak okullarına kupa ve madalya kazandırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Bozüyük, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Parkur Yarışları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Parkur Yarışları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement