Bozüyük'te Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü

(BİLECİK)- Bozüyük'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine, 3 araç ve 8 personelle acil çıkış yaparak yangının çıktığı alışveriş merkezine kısa sürede ulaştı. Alışveriş merkezinin enerji odasında başlayan yangına ilk müdahale, binanın görevlilerince yapılırken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Alanda biriken yoğun duman, İtfaiye Müdürlüğü'ne ait tahliye fanlarıyla., alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Maddi hasar meydana gelen yangında yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.