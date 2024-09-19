Bozüyük'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Bozüyük'te Gaziler Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende şiirler okundu, gösteriler sahnelendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

19.09.2024 16:38
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(BİLECİK)- Bozüyük'te Gaziler Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende şiirler okundu, gösteriler sahnelendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Bozüyük'te Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine, ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığının kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ebedi Başkomutanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve Mareşal rütbesi verildiği gününde yıl dönümüdür" dedi.

Ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, "19 Eylül, İstiklal Savaşı Gazilerimizin, Kore Gazilerimizin, Kıbrıs Gazilerimizin, asker, polis tüm malül gazilerimizin, 15 Temmuz Gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. Kahraman Gaziler; Gaziler Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Programda öğrenciler tarafından şehit ve gaziler için şiirler okundu, folklor gösterisi sahnelendi. Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören, tüm katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı  ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma programının ardından ise Belediye tarafından Manişar Sultan Abdülhamid Han Parkı Sosyal Tesisleri'nde şehit yakını, gazi ve gazi ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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