Bozüyük\'te Gaziler Günü Kutlaması

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(BİLECİK) - Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesinin 103. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü'ne özel olarak hazırlanan program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, "19 Eylül, İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis tüm malül gazilerimizin, 15 Temmuz gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. 19 Eylül kahramanlığın vatanseverlikle, cesaretin en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler; Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Programın devamında folklor gösterileri sahnelendi ve Şehit Kardeşi Şiir Dinletisi sunuldu. "İstiklal'e Yürüyen Kadınlar" adlı tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi. Programda ayrıca "Kahramanlık Türküleri" seslendirildi. Programın sonunda programda görev alanlara plaket takdiminde bulunuldu.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, "Tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.