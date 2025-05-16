Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden R.K. (33) idaresindeki 34 KD 4853 plakalı otomobil, Baharözü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan Semra Aydın'ın (41) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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