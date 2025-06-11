Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırını devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (26) idaresindeki 42 ADP 184 çekici plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu 3'üncü kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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