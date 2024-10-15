Bozyazı'da Geçit Görevlisi Eğitimi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğretmen ve öğrenciler için eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının çevresindeki trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında Bozyazı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğretmen ve öğrencilere eğitim verdi.

Geçit görevlilerinin işaretlerine uymayan sürücülere polis ekiplerince 1506 lira ceza uygulanacak.