Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
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Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

09.04.2025 10:16
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bozyazı İlk Adım Anaokulu ve Şehit Turhan Kılıç İlkokulu öğrencileri, ziyarette polislere meslekleriyle ilgili sorular yöneltti.

Polislerin gününü kutlayan öğrenciler, emniyet binasını gezdi, ekip araçlarına bindi.

İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın güvenlik güçlerimizi tanıması ve onlara olan sevgilerini göstermesi bizler için çok kıymetli." dedi.

Paşaoğlu, kendisine çiçek veren çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

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