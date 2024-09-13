Brandenburg'da AfD Önde

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Almanya'da yapılan bir ankette, Brandenburg eyalet seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin önde olduğu sonucu çıktı.

ZDF televizyon kanalının yaptırdığı ankete göre, doğu eyaleti olan Brandenburg'ta 22 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde AfD yüzde 29'luk oy oranıyla birinci parti konumunda.

Eyalette iktidar olan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 15 oy oranıyla üçüncü, Sol Partiden ayrılanların kurduğu "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi ise yüzde 14 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Anket sonucunda Yeşiller'in oy oranı ise yüzde 5 olarak tespit edildi.

2019'daki son eyalet meclisi seçimlerinde SPD yüzde 26,2, AfD yüzde 23,5, CDU yüzde 15,6, Yeşiller yüzde 10,8, Sol Parti yüzde 10,7, Hür Demokrat Parti yüzde 4,1 oy almıştı.