Brandenburg Seçiminde SPD Birinci - Son Dakika
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Brandenburg Seçiminde SPD Birinci

Brandenburg'da SPD, %32 oyla birinci, AfD %29 ile ikinci oldu. CDU %11,5 ile dördüncü sırada.

22.09.2024 20:17
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Almanya'nın Brandenburg eyalet meclisi seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 32 oy alarak ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Almanya'nın doğusunda yer alan ve yaklaşık 2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu eyalette, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman televizyonu ZDF'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Brandenburg eyaletinde, SPD oyların yüzde 32'sini alarak birinci parti oldu. SPD, oyunu bir önceki seçimlere göre 5,8 puan artırdı.

Son kamuoyu anketlerinde seçimi kazanacağı iddia edilen aşırı sağcı popülist AfD ise yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. AfD, 2019 seçimlerine göre oyunu 6,5 puan artırdı. Böylece Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ikinci kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ikinci sırayı almış oldu. AfD, 1 Eylül'de yapılan seçimlerde Thüringen'de birinci, Saksonya'da da ikinci parti konumuna gelmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise 4,5 puanlık kayıpla oyların yüzde 11,5'ini aldı ve dördüncü geldi.

Sol Parti'den ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin Brandenburg eyaletinde ilk kez girdiği seçimde yüzde 12 oy alması dikkati çekti.

Yeşiller Partisi de 6,3 puan oy kaybederek yüzde 4,5'te kaldı.

Brandeburg eyaletinde 6,7 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 4 ile altıncı sırada yer aldı. Yeşiller ve Sol Parti'nin meclise girip giremediği kesin sonuçlar açıklandıktan sonra belli olacak.

ARD televizyonunun açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Brandenburg eyaletinde SPD'nin yüzde 31, AfD'nin yüzde 30, BSW'nin yüzde 12, CDU'nun yüzde 12 ve Yeşiller'in yüzde 5 oy aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brandenburg Seçiminde SPD Birinci - Son Dakika

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