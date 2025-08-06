Brezilya'dan ABD'ye Gümrük Tepkisi

BRASİLİA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri artışlarına karşı bir acil durum planını devreye sokarak konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyacaklarını söyledi.

Lula da Silva, salı günü başkent Brasilia'da düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin ticaret hamlesini "adaletsiz" olarak nitelendirerek Brezilya'nın uluslararası alanda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.

Lula da Silva, "Hükümet olarak Brezilya halkına bağlıyız. Bu haksız saldırıyı hafifletmek ve yol açtığı ekonomik ve sosyal zararları azaltmak için acil durum planı uygulayacağız" dedi.

İş dünyası liderlerine, sendika organizatörlerine, tarım temsilcilerine ve sivil toplum üyelerine hitap eden Lula da Silva, "Bu tedbirlerden etkilenen Brezilyalı işçileri ve şirketleri koruyacağız ve çıkarlarımızı savunmak için DTÖ de dahil olmak üzere tüm mekanizmalara başvuracağız" dedi.

Brezilya'nın müzakereleri sürdürdüğünü kaydeden Lula da Silva, ABD'li yetkililerle görüşmelerin mart ayından bu yana devam ettiğini ifade etti.

Brezilya'nın gümrük vergisi artışına yönelik tepkisi, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin aldığı tedbire itiraz için DTÖ'ye başvuracağı 18 Ağustos'ta resmi olarak duyurulacak.