Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Arce ile bir araya geldi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, resmi Bolivya ziyareti kapsamında, mevkidaşı Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile bir araya geldi.

Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz kentinde görüşen Lula da Silva ve Luis Arce, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birçok anlaşmaya imza attı.

Baş başa görüşen iki lider, daha sonra Brezilya ve Bolivya arasında imzalanan 10 ikili anlaşmanın imza törenine katıldı.

İki ülke arasında kamu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, enerjide işbirliği, gübre alım satımı, madencilik, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele dahil birçok alanda anlaşmaya imza atıldı.

Bolivya'da bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Lula da Silva, "İnsan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek aynı zamanda göç yönetimini iyileştirmek amacıyla çeşitli projelere imza attık. Bolivya'da yaşayan Brezilyalıların, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmalarına devam etmeleri için yasal güvenliklerinin garanti altına alınmasının önemini de ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Arce de iki ülke arasında yeni bir dönemi başlattıklarını ve tarihi sayılacak anlaşmalara imza attıklarını belirtti.

Bolivya'da hükümete yönelik düzenlenen askeri darbe girişimini hatırlatan Arce, ülkesine destek açıklamasında bulunan Lula da Silva'ya teşekkür etti.