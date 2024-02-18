Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı

Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze\'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı

Brezilya Devlet Başkanı Silva, Gazze'de Filistinlilere yönelik yaşanan şiddet olaylarını Hitler'in Yahudilere yönelik soykırım kararıyla kıyasladı. Silva, bu olayların tarihte eşine rastlanmayan bir vahşet olduğunu belirtti.

18.02.2024 17:49
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Brezilya Devlet Başkanı Silva: " Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı"

Kaynak: AA

Brezilya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı - Son Dakika
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