Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 bin kişi tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildi ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildi. Şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğu belirtilirken, sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Acre Valisi, merkezi hükümetten destek talebinde bulunduklarını ve acil ihtiyaçları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. Geçen yıl da Acre eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.

29.02.2024 04:27  Güncelleme: 04:29
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Acre Valisi Gladson Cameli, merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaşarak, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

Ülkenin Acre eyaletinde geçen yıl da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Brezilya, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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