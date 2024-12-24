Brüksel'de Evsizler Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brüksel'de Evsizler Krizi Derinleşiyor

Brüksel\'de Evsizler Krizi Derinleşiyor

Brüksel'de 10 bin evsiz var, barınak yetersiz. Kış tedbirleri artırılmalı.

24.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsiz sayısının 10 bini bulduğu, buna karşın barınak sayısının yetersiz olduğu ve ağır kış koşullarında ek tedbirler alınması gerektiği bildirildi.

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki "Bruss'help" tarafından yapılan açıklamaya göre, Brüksel sokaklarında yaklaşık 10 bin evsiz yaşıyor.

Buna karşın kentte yalnızca 3 bin 250 kişilik acil durum barınağı mevcut.

Bruss'help çatısında faaliyet gösteren kuruluşlar, barınak sayısının artırılmasını istiyor.

Kış tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden bazıları uygulanmaya başlandı.

Merkez ilçelerden Schaerbeek'teki bir otel, 104 yataklı evsiz barınma merkezine çevrildi. Yataklardan 14'üne bekar erkekler, 90'ına ise aileler yerleştirildi.

Brüksel'e bağlı 19 belediyenin 12'sinde ise yemek ve giyim dağıtımı gibi hizmetler başladı.

Bruss'help, bunların yeterli olmadığını, 3 bin 250 kişilik yerin 1000 kadarının halihazırda sığınmacılara ayrıldığını vurguluyor.

Belçika'da evsizleri dondurucu soğuktan korumak için "Aşırı Soğuk Planı" isimli bir hükümet önlemi bulunuyor ancak bu yalnızca sıfırın altında 4 derecelik soğuklarda devreye koyuluyor. Bu plan, etkinleştirildiğinde ise yalnızca 160 ek acil barınak yeri sağlanıyor.

Son 4 yılda ikiye katlandı

Bruss'help yetkilisi Eva Salman daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsiz sayısının 2020 sayımında 5 bin 131 olarak belirlendiğini bildirmişti. Son 4 yılda sayının ikiye katlanması dikkati çekti.

Mayıs ayında ulusal medyada yer alan haberlerde yaklaşık 7 bin sayısı zikrediliyordu.

Brüksel'deki evsizlerin çoğunu ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapmış, yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Belçika, Brüksel, Güncel, Sağlık, Yaşam, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Evsizler Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Brüksel'de Evsizler Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.