Brüksel ve Liege'de polis eğitim protestolarına gaz ve tazyikli suyla müdahale etti - Son Dakika
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Brüksel ve Liege'de polis eğitim protestolarına gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

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Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolar şiddete dönüştü; polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda birkaç kişi yaralandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşandı.

Başkent Brüksel'de gösteriye izin verilmemesine rağmen aralarında sendika üyeleri ve öğretmenlerin de bulunduğu yüzlerce genç, sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonu'nda toplanarak yürüyüşe geçti.

Polisin defalarca engellediği yürüyüşler sırasında bazı göstericiler, şantiye bariyerlerini kullanarak topluca polise doğru ilerledi ve çeşitli cisimler attı.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla göstericileri geri püskürttü.

Günün ilerleyen saatlerinde kentin farklı bölgelerine yayılan olaylar, akşam saatlerinde kent merkezindeki Borsa Meydanı ve çevresinde devam etti.

Saat 17.00 sıralarında durumun kısmen sakinleşmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık, polis karşıtı sloganlar attı. Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasında yeniden çatışmalar çıktı.

Polis, göstericilere defalarca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken sivil polis ekipleri de kalabalığın arasından bazı kişileri gözaltına aldı. Olaylarda birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

"Bu artık bir protesto eylemi değil"

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, olayları kınayarak gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğünü belirtti.

Quintin, "Bu artık bir protesto eylemi değil. Bu, toplumumuzu istikrarsızlaştırmak amacıyla düzenlenen ve tekrarlanan düpedüz şiddettir." ifadesini kullandı.

Federal polisin yerel polise destek verdiğini aktaran Quintin, kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerekli tüm imkanların kullanılacağını kaydetti.

Parti binasına saldırıldı, araçlar ateşe verildi

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, öğleden sonra Merkez İstasyonu ve Marolles semtine yayılan olaylarda göstericiler, Sosyalist Parti'nin (PS) binasına saldırarak camlarını kırdı.

Göstericiler, kent merkezinde çöp konteynerini, Marolles'te üç otomobili ateşe verirken, Anderlecht ilçesine geçen bazı göstericiler paylaşımlı bisiklet ve skuterlerle barikatlar kurdu. Bu araçlar daha sonra ateşe verildi.

Olaylar nedeniyle toplu ulaşımda da aksamalar yaşandı. Brüksel Toplu Taşıma Şirketi'nden (STIB) yapılan açıklamada, polisin talebi üzerine bazı istasyonların tamamen, bazılarının ise kısmen ulaşıma kapatıldığı ifade edildi. Bazı otobüs ve tramvay hatlarında da seferler durduruldu.

Liege'de de polis göstericilere müdahale etti

Liege'de de eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı protesto düzenlendi.

Guillemins Tren İstasyonu önünde yerel saatle 10.00 sıralarında toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 200 ila 250 kişilik grup, eğitim alanındaki kemer sıkma politikalarına tepki gösterdi.

Saat 11.00 sıralarında kent merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, oturma eylemi yaparak otobüs seferlerini engelledi.

Göstericiler, saat 13.15 sıralarında bir otoyol bağlantısı da dahil olmak üzere çeşitli yolları trafiğe kapattı. Bazı göstericilerin yol bariyerlerini taşıyarak barikat kurmaya çalışmasının ardından polis kalabalığı dağıttı.

Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplanan kişiler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları attı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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